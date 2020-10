Recorde de internados: Quase duas mil camas do SNS estão ocupadas por doentes covid

Portugal registou pela terceira vez consecutiva mais de quatro mil infeções num dia, nas últimas 24 horas foram confirmados mais 4.007 contágios, elevando para 141.279 o número de casos contabilizados desde o início da pandemia.

O boletim da DGS, divulgado este sábado, dá ainda conta de mais 39 óbitos associados ao coronavírus, o segundo número mais alto. No total já morreram 2.507 pessoas devido à covid-19.

Mas apesar dos números altos de casos e de mortes, são os dados de internamentos e de doentes em Unidades de Cuidados Intensivos que mais se destacam no balanço de hoje, ambos os indicadores voltam a atingir valores máximos.

Nunca o SNS teve tantas camas ocupadas com doentes covid, atualmente estão hospitalizadas 1.972, mais 45 do que ontem, das quais 286 precisam de equipamento apenas disponível em Unidades de Cuidados Intensivos.

A região Norte continua a ser a região com maior número de novos casos, com 1.900 contágios. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo com mais 1.406 infetados, o Centro com 552, o Alentejo com 61 e o Algarve com 80. A Madeira confirmou mais cinco diagnósticos de covid-19 e os açores Madeira mais três.

Do total de 39 mortes, 23 ocorreram no Norte, 12 na Grande Lisboa, duas no Centro, uma no Alentejo e uma no Algarve.

O número de recuperados também registou uma grande subida. Atualmente 80.280 do total de infetados já não têm a doença ativa, tendo 2.831 pessoas sido consideradas curadas nas últimas 24 horas.

As autoridades de Saúde têm 64.514 contactos em vigilância e há 58.492 casos ativos no país.