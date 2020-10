Cristiano Ronaldo convocado após teste negativo à covid-19

Jogador vai ser suplente no jogo contra o Spezia.

Cristiano Ronaldo vai integrar a lista de convocados para a visita de domingo da Juventus ao Spezia, depois de ter acusado, na sexta-feira, num novo teste à covid-19.

"Está tudo a correr bem, o Cristiano deu negativo no segundo teste ao coronavírus. Está bem e viajará com a equipa. Não creio que entre de início, mas é importante tê-lo connosco", disse o treinado da Juventus Andrea Pirlo, este sábado.

Recorde-se que desde que Cristiano Ronaldo está ausente da equipa, esteve cerca de 18 dias em isolamento, a Juventus venceu apenas um de quatro jogos,

Ganhou por duas bolas na visita ao Dínamo Kiev, mas perdeu em casa com o Barcelona por 2-0, e empatou para o campeonato com o Hellas Verona e com o Cototone, ambos por 1-1.