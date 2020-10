Cameron Diaz foi mãe aos 47 anos o que quer dizer que tem de viver até aos 107

A atriz Cameron Diaz foi mãe pela primeira vez aos 47 anos, um feito que encara de forma natural e com humor.

Numa conversa com Naomi Campbell para a rubrica No filter do canal de YouTube da manequim disse que o desafio agora é viver até aos 107 anos.

"Muitas pessoas fazem o contrário. Casam-se e formam uma família na juventude. Estou a fazer isso na segunda metade da minha vida", começou por dizer.

"A única pressão para mim agora é que eu tenho que viver até, tipo, os 107 anos, sabes? Sem pressão", brincou.

Recorde-se que Cameron Diaz foi mãe pela primeira vez em janeiro deste ano, da pequena Raddix, fruto do casamento com Benji Madden.