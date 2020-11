Autorização para a compra de antiviral para tratar doentes covid-19 publicada em Diário da República

Foi publicada este domingo em Diário da República a resolução do Governo que autoriza a compra de 100.000 frascos do medicamento Remdesivir, destinado ao tratamento do coronavírus.

No dia 22 de outubro, em Conselho de Ministros, foi aprovada a compra de Remdesivir e, depois, anunciada pela ministra da Saúde, Marta Temido, que adiantou que a Direção-Geral da Saúde irá receber 100.000 frascos do antiviral, com o nome comercial de Velkury, entre outubro deste ano e março de 2021.

O medicamento é utilizado para tratar doentes adultos com pneumonia que precisem de oxigénio suplementar e foi o primeiro medicamento autorizado pela União Europeia para tratar a covid-19, recordou a ministra.

Recorde-se que a 7 de outubro a Comissão Europeia assinou “um contrato quadro de aquisições conjuntas” em nome de todos os países da União Europeia com a farmacêutica Gilead Sciences para o fornecimento de doses de Remdevisir, refere a resolução. O documento explica ainda que uma das condições referidas “é a necessidade de cada país participante estabelecer e assinar um contrato específico que permitirá a sua execução em território nacional”, daí a necessidade da resolução do Governo.

Uma vez que cada frasco custa 345 euros, Marta Temido afirmou, na altura, que “a aquisição de mais de cem mil frascos” iria custar cerca de 35 milhões de euros. A resolução publicada no domingo permite, este ano, um gasto até 20 milhões de euros na compra do antiviral.

A resolução indica ainda que todos os gastos financeiros vão ser suportados por verbas adequadas inscritas e a incluir no orçamento da Direção-Geral da Saúde.