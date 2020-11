Madeira regista este domingo primeira morte por covid-19

Até hoje, a Madeira era a única região do país sem qualquer morte por covid-19 a registar.

A Madeira registou este domingo a primeira morte devido ao novo coronavírus. A vítima mortal era uma mulher com 97 anos que estava internada no Hospital do Funchal “desde o dia 27 de outubro, dia em que foi confirmado o diagnóstico desta doença”, adianta a Secretaria Regional da Saúde da Madeira, acabando por morrer “durante esta madrugada".

O Governo da Madeira já reagiu ao sucedido dirigindo “sentidas condolências à família enlutada”. “É com pesar e tristeza que comunicamos o falecimento de um doente com covid-19 na Região Autónoma da Madeira”, diz o governo regional na informação divulgada.

Até hoje, a Madeira era a única região do país sem qualquer morte por covid-19 a registar. No total, desde o começo da pandemia, a região já reportou 447 casos de infeção e tem por esta altura outros 167 ativos, segundo dados divulgados no sábado Instituto de Administração de Saúde da Madeira (IASaúde).