Homem mata duas pessoas com espada em noite de Halloween

O suspeito atacou cinco pessoas, das quais três ficaram feridas e as outras duas morreram. As autoridades afastaram a hipótese de terrorismo.

Um homem vestido de negro e com uma espada atacou cinco pessoas na noite de Halloween, no centro histórico do Quebeque, no Canadá, acabando por causar duas mortes e três feridos em três horas.

Várias testemunhas viram o suspeito a correr com a espada na mão e disseram que vestia roupas medievais, carregava uma espada e tinha cabelo castanho claro, uma verdadeira “personagem medieval”, diz a imprensa local.

A polícia foi alertada por volta das 22h28, quando o homem atacou a primeira vítima com a espada, perfurando o peito da mesma, que ficou a esvair-se em sangue, acabando por morrer.

As autoridades bloquearam a zona, apelando aos moradores que ficassem em casa. A viatura do agressor foi encontrada perto do lugar onde decorreu o primeiro ataque e ainda estava com o motor ligado. Lá dentro, a polícia encontrou o coldre da espada e várias latas de gasolina. De acordo com fontes policiais contactadas pelo jornal diário Le Soleil, o homem planeava este ataque há um ano e meio.

Enquanto a polícia o procurava, o suspeito andou a pé pelo centro histórico e matou mais uma pessoa e feriou outras três.

Só perto da 1h00 o suspeito foi localizado por um polícia de serviço que viu um homem no chão e estranhou a atitude. Quando foi capturado, não ofereceu qualquer resistência, ficou deitado no chão com a arma do crime ao lado. A seguir, foi levado para o hospital para fazer uma avaliação.

As autoridades acreditam que se tratou de um ataque por motivações pessoais, afastando a possibilidade de terrorismo.