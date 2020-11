Filho de Pedro Lima faz tatuagem em homenagem ao pai: “para que possamos continuar a correr juntos para o mar”

O filho mais velho de Pedro Lima, João Francisco Lima, de 22 anos, decidiu fazer uma tatuagem em homenagem ao pai, que se suicidou no passado dia 20 de junho, na Praia do Abano em Cascais.

Através do Instagram, o jovem partiglou a tatuagem escolhida: a reprodução de uma fotografia do ator na praia, com uma prancha de surf debaixo do braço e a correr. “Para que possamos continuar a correr juntos para o mar”, escreveu João Francisco Lima na legenda. O rapaz aproveitou ainda para agradecer ao tatuador por ter “conseguido tão bem representar o poder esta imagem”.

Recorde-se que João Francisco Lima é filho da antiga relação de Patrícia Piloto e Pedro Lima, que morreu aos 49 anos. Depois da separação, o ator viveu com Anna Westerlund com quem teve mais quatro filhos, Emma, Clara, Max e Mia.