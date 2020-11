Portugal ultrapassa os 2 mil internados com covid-19

Portugal registou este domingo mais 3.062 casos de infeção por covid-19 e mais 37 óbitos, de acordo com o boletim divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde.

Os números são, assim, inferiores ao dia anterior, sábado, em que houve 4.007 infetados e 39 óbitos. No entanto, é de recordar que ao domingo os números costumam ser mais baixos por serem realizados menos testes aos fins de semana.

Desta forma, Portugal já totaliza, desde o início da pandemia, 144.341 casos e 2.544 mortes.

O Norte é a região do país que continua a registar o maior número de casos diários, com 1616 novos infetados, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 876 casos, o Centro com 430, o Alentejo com mais 74, no Algarve existem 59 novos doentes, na Madeira mais seis e nos Açores mais um.

Também no Norte houve o maior número de óbitos este domingo – foram 20. Depois, surge Lisboa e Vale do Tejo com 12, três no Centro e dois no Alentejo.

Em relação ao dia anterior, há mais 150 doentes internados, o que representa o terceiro maior aumento desde abril, no total de 2.122 doentes covid-19 em camas de hospitais. Destes, 284 pacientes estão em cuidados intensivos, menos dois do que ontem.

Este domingo recuperaram 1.491 pessoas, subindo o número desde o início da pandemia para 81.771 recuperados.

Neste momento, existem 60.026 casos ativos, mais 1.534 do que no dia anterior, e 64.805 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde, o que representa um acréscimo de 291 pessoas.