Sporting goleia (4-0) Tondela e isola-se provisoriamente na liderança da Liga

Benfica fecha a jornada seis esta segunda-feira no Bessa

O Sporting recebeu e venceu o Tondela na noite deste domingo, em jogo da jornada seis da Liga portuguesa.

No estádio José Alvalade, Pedro Gonçalves bisou (45 e 49 minutos) e Pedro Porro ampliou a vantagem leonina aos 79'. Já em tempo de compensação, Sporar selou a goleada por 4-0 (93').

Com este resultado, os leões isolam-se provisoriamente na liderança da I Liga, com mais um ponto do que o Benfica.

Os encarnados fecham a ronda seis esta segunda-feira, no Bessa, diante do Boavista.

A equipa de Jorge Jesus procura a sexta vitória consecutiva na prova. A confirmar-se o triunfo sobre os axadrezados, as águias ficam a 8 pontos do FC Porto, com 10 pontos.

O dragão pode mesmo perder o terceiro lugar caso o Sp. Braga vença na tarde de amanhã o Famalicão. Se os minhotos vencerem passam a contabilizar 12 pontos, alcançando o último lugar do pódio.

Recorde-se que na sexta-feira a equipa de Sérgio Conceição perdeu (2-3) como Paços de Ferreira.