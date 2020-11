Diretor-geral da OMS inicia período de quarentena

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Ghebreyesus, anunciou estar em casa a cumprir quarentena, depois de ter estado em contacto com uma pessoa infetada com o novo coronavírus.

"Estou bem e sem sintomas, mas estarei em quarentena nos próximos dias, de acordo com os protocolos da OMS e trabalharei em casa", escreveu, no domingo à noite, o responsável, na sua conta oficial de Twitter.

"É extremamente importante que todos cumpramos as normas de saúde. É assim que vamos quebrar as cadeias de transmissão (...), suprimir o vírus e proteger os sistemas de saúde”, acrescentou ainda.

