Para já, há no mundo, com Trump, países tão poderosos como os EUA (o que me parece não ter havido antes, desde a II Guerra), e com Presidentes muito mais inteligentes, há pelo menos dois (Rússia e China). Por isso, os seus Presidentes torcem tanto pela sua eleição.

O argumento definitivo contra Trump: Li-o há dias no Ferreira Fernandes, no Público.

De facto, não de compreendem os indecisos se pensarmos assim. Suponho que nem os apoiantes dele lhe comprariam um carro em 2ª mão.

Então porque é que os republicanos não votam em senadores republicanos, sem sujarem as mãos e os votos em Trump? O dia oficial da eleição é já amanhã, e tendo em conta os fusos horários.