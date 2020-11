Efemérides de 2 Novembro de 2020

2007 Mais de 70 países apoiaram há 13 anos um projeto de resolução na Assembleia-geral da ONU apelando a uma moratória sobre as execuções, com o objetivo de abolir totalmente a pena de morte.

Atípico Dia de Finados, ou Fiéis Defuntos, por causa da Pandemia.

1789 A Assembleia Nacional francesa, na sequência da Revolução desse ano, datada de 14 de Julho anterior (o dia da tomada de Bastilha), decretou há 231 anos a nacionalização dos bens do clero.

1866 Iniciou-se há 154 anos a Questão Coimbrã com a carta do poeta Antero de Quental (1842-91, ano do seu suicídio) a António Feliciano de Castilho (1800-75) intitulada Bom Senso e Bom Gosto – o que levou Ramalho Ortigão, mais tarde ligado ao grupo de Antero, a desafiá-lo para um duelo, enquanto Camilo também apoiaria Castilho.

1895 Há 125 anos, depois da corrida de automóveis Paris-Bordéus, realizou-se em Chicago a primeira corrida de automóveis nos EUA.

1976 Tomou posse há 44 anos, depois da instabilidade do PREC, a Comissão Constitucional, presidida por Ernesto Melo Antunes (1933-99, considerado o mais politizado e culto dos militares de Abril, líder do chamado grupo anti-PREC dos 9, que morreria de cancro depois de aderir ao PS em 1981), que teve aqui uma das suas principais funções políticas.

1982 Entrou em funcionamento há 38 anos a agência noticiosa NP - Notícias de Portugal, como entidade privada que se pretendia ver substituir a estatal ANOP, acabando ambas unidas na LUSA em 1986.

1988 Deu-se há 32 anos, logo nos primórdios da generalização da Internet, a primeira propagação de um worm, que significa, literalmente, "verme", e é um programa autorreplicante, diferente de um vírus (enquanto um vírus necessita do programa hospedeiro, o worm é um programa completo).

1989 Foi constituído há 31 anos, no âmbito da CPLP e com sede na Cidade da Praia, capital de Cabo Verde, o Instituto Internacional de Língua Portuguesa

2007 Mais de 70 países apoiaram há 13 anos um projeto de resolução na Assembleia-geral da ONU apelando a uma moratória sobre as execuções, com o objetivo de abolir totalmente a pena de morte.

2015 Estalou há 5 anos o caso Vatileaks2, no Vaticano, sendo imediatamente detidos um sacerdote espanhol e uma cidadã italiana.

2016 Um estudo publicado há 1 ano na revista Science sobre os efeitos do aquecimento global e da poluição no Mediterrâneo, alertava para a possibilidade do Sul da Península Ibérica se transformar num deserto até 2100, se até lá não forem tomadas medidas ambiciosas no que diz respeito aos efeitos das a