World Travel Awards. Portugal eleito Melhor Destino Europeu pelo quarto ano consecutivo

Num ano atípico para o setor do turismo a nível mundial, Portugal conseguiu arrecadar 23 prémios nos World Travel Awars, conhecidos como os óscares do turismo.

Entre eles está o prémio de Melhor Destino Insular da Europa conquistado pela Madeira pela quinta consecutiva, Melhor Destino City Break da Europa, atribuído à cidade do Porto e Melhor Destino de Praia da Europa para o Algarve.

No caso do Algarve, esta é a sétima vez (e sexta consecutiva) que o destino conquista a preferência dos principais líderes da indústria de turismo e viagens de todo o mundo.

“Num ano tão atribulado como o de 2020, receber este prémio e continuar a merecer a confiança de viajantes de todo o mundo é um sinal de confiança no futuro. Esta distinção vem reconhecer não só a qualidade das nossas praias e da nossa oferta, mas também mostrar que o Algarve continua a ser um destino seguro para passar férias, com tranquilidade e cumprindo todas as normas definidas para a proteção da saúde pública”, afirma João Fernandes, presidente do Turismo do Algarve.

Também a distinção da Madeira foi motivo de orgulho para os madeirenses. “Estamos muito felizes com esta distinção. Receber este prémio num ano tão difícil é animador e resulta do trabalho que a Madeira tem desenvolvido em prol do reconhecimento internacional. O Destino tem sabido gerir a pandemia da melhor forma possível e continua de portas abertas para oferecer uma experiência inesquecível àqueles que nos queiram visitar, sempre com máximas condições de segurança sanitária”, diz Nuno Vale, Diretor Executivo da Associação de Promoção da Madeira.

Também a Associação Turismo de Lisboa (ATL) foi considerada o Melhor Organismo de Turismo de Cidade da Europa 2020, na 27.ª edição dos World Travel Awards.

Este reconhecimento está relacionado com a “qualidade do trabalho realizado para potenciar o turismo em Lisboa, tendo agora o desafio acrescido de contribuir para resgatar o turismo dado o impacto provocado pela pandemia covid-19”, diz a associação.

Aliás, o diretor-geral da ATL e presidente da Entidade Regional de Turismo da Região de Lisboa não tem dúvidas que a distinção é merecida. “Estes prémios atestam o trabalho desenvolvido pelo Turismo de Lisboa na qualificação e promoção do destino, sendo que agora temos o compromisso acrescido de tudo fazermos para ultrapassar os desafios tão exigentes que a pandemia covid-19 nos impôs”, destaca Vítor Costa.

Veja a lista dos prémios atribuídos em Portugal:

Melhor Destino Turístico de Aventura: Açores

Melhor Atração Turística de Aventura: Passadiços do Paiva

Melhor Companhia Aérea para África: TAP

Melhor Companhia Aérea para a América do Sul: TAP

Melhor Resort Tudo Incluído: Pestana Porto Santo Beach & Spa

Melhor Destino de Praia: Algarve

Melhor Boutique Hotel: Sublime Comporta

Melhor Destino City Break: Porto

Melhor Entidade de Gestão do Turismo: Turismo de Portugal

Melhor Destino de Cruzeiros: Lisboa

Melhor Design Hotel: 1908 Lisboa Hotel

Melhor Destino da Europa: Portugal

Melhor Revista de Bordo: Up Magazine (TAP)

Melhor Destino de Ilhas: Madeira

Melhor Resort em Ilhas: Vila Baleira Resort (Porto Santo)