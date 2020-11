Adolescente e menina de três anos resgatados de escombros de prédio na Turquia dias após queda

As autoridades estão a tentar resgatar vítimas desde sexta-feira.

Um adolescente e uma menina de três anos foram encontrados, esta segunda-feira, nos escombros de um prédio que desabou na província de Esmirna, na Turquia, na passada sexta-feira, na sequência de um sismo de magnitude 6.8 que provocou a morte de, pelo menos, 83 pessoas.

O jovem foi encontrado 58 horas após a queda. A menina foi encontrada mais tarde, 65 horas depois do fenómeno.

Segundo a imprensa internacional, a mãe da criança e as suas duas irmãs foram salvas no sábado pelas autoridades de resgate. Já o irmão foi encontrado morto entre os escombros do edificío.

Até à meia-noite de sábado foram salvas 105 pessoas pelas equipas de resgate internacionais. O acidente provocou mais de 900 feridos e é expectável que existam mais de 100 vítimas mortais. "Neste mesmo prédio ainda podem estar mais seis pessoas e as equipas vão continuar a trabalhar, sem perder a esperança, até encontrarem todos”, disse um bombeiro aos jornalistas presentes no local.