Mulher de 74 anos morre após ser esfaqueada pelo marido em Penafiel

Uma mulher de 74 anos morreu, na madrugada desta segunda-feira, depois de ter sido esfaqueada pelo marido, na freguesia de Duas Igrejas, concelho de Penafiel, de acordo com declarações de uma fonte do Comando Territorial da GNR no Porto à Lusa.

O alerta para o crime foi dado às 05h30 pelo próprio agressor, segundo o Jornal de Notícias. A vítima estava em paragem cardiorrespiratória quando os Bombeiros Voluntários de Penafiel chegaram ao local. Apesar dos esforços da equipa médica, a mulher acabou por não resistir aos ferimentos e o óbito foi declarado no local.

“Não está ainda clara a motivação do crime, uma vez que não há registo, nas autoridades, de queixas por violência doméstica” contra o alegado homicida, acautelou a fonte. O crime está agora a ser investigado pela Polícia Judiciária.