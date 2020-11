Casa do surfista Pedro Scooby em Cascais foi assaltada: "Pensei que estando em Portugal fosse encontrar paz"

Pedro Scooby revelou, esta segunda-feira, através das redes sociais, que a sua casa em Cascais foi assaltada durante a madrugada. O surfista brasileiro contou que os ladrões entraram na residência onde vive com a mulher, Cintia Dicker, sem que o casal se apercebesse, e levaram várias coisas, nomeadamente todas as suas pranchas.

"Bom dia. Para a ironia do destino, semana passada tive a melhor semana da minha vida, acho que o ponto alto da minha carreira, e hoje acordei aqui em Cascais e roubaram minha casa nessa madrugada e levaram, simplesmente, todas as minhas pranchas, minhas roupas de borracha, mala, levaram várias coisas", contou Scooby no Instagram, lamentando depois o facto de achar que fora do Brasil estaria mais seguro.

"Eu que pensei que estando em Portugal, trazer meus filhos para cá, fosse encontrar a paz e ter uma tranquilidade e segurança e tudo mais”, lamentou. “É triste saber que a gente vive num mundo assim. É aquela velha história: 'prego que aparece demais, martelada toma", acrescentou. ”Levaram até a cozinha [de brinquedo] que comprei para a Liz.. Isso eu fiquei puto. Comprei uma cozinha tão linda e roubaram", disse.

O surfista revelou ainda que ia apresentar queixa na polícia. "Espero encontrar as pessoas que fizeram isso, que elas paguem pelo que fizeram. Vida que segue. Minha saúde e minha alegria de viver ninguém roubou", rematou.

Também a mulher do surfista falou sobre o sucedido no seu Instagram. "Gente do céu, achei que aqui era de boa, que nada acontecia. Mas essa noite entraram aqui em casa, levaram todas as pranchas do Pedro, bicicleta, a cozinha de brincar da Liz", contou.