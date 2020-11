Portugal nunca tinha registado tantas mortes por covid-19

Portugal registou, esta segunda-feira, o maior número de mortes diárias relacionadas com a covid-19 desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, 46 pessoas morreram infetadas com o novo coronavírus segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS). Assim, o número registado esta segunda-feira ultrapassa o recorde estabelecido na última sexta-feira, dia 30 de outubro, quando tinham sido registados 40 óbitos. Já foram confirmados 2.590 óbitos relacionados com o novo vírus desde o início da pandemia.

Dos 46 óbitos, 20 ocorreram na região Norte, 17 em Lisboa e Vale do Tejo, seis no Centro, um no Alentejo e um no Algarve. Tanto no arquipélago dos Açores como no da Madeira registou-se um óbito nas últimas 24 horas.

Foram ainda registados mais 2.506 casos desde ontem, elevando o número total de infetados para 146.847. A região Norte continua a ser a região com maior número de casos - nas últimas 24 horas foram registados 1.202 casos - seguida de Lisboa e Vale do Tejo, onde foram registados 845 novos casos, da região Centro, que conta com mais 333 casos, do Algarve com 66 e do Alentejo com 46. A Madeira confirmou mais 13 diagnósticos de covid-19 e os Açores mais um.

É entre os 40 e os 49 anos que existem mais pessoas infetadas com covid-19, seguido da faixa etária entre os 20 e os 29, os 30 e os 39 e os 50 aos 59 anos. Já no que diz respeito ao número de óbitos é acima dos 80 anos que existem mais vítimas mortais.

O número de internados continua a aumentar e a atingir novos recordes. Mais 133 pessoas infetadas deram entrada em hospitais portugueses nas últimas 24 horas, sendo que, no total, existem 2.225 pessoas internadas. Também o número de doentes em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) atingiu um novo recorde: Há agora 294 utentes internados em UCI, mais dez face ao último balanço.

Por outro lado foram confirmados mais 1.523 recuperados, elevando o número de pessoas que venceram a doença para 83.294.

As autoridades de Saúde têm 66.428 contactos em vigilância e há 60.963 casos ativos no país.

Veja o boletim na íntegra aqui.