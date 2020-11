Jerónimo de Sousa garante que congresso do PCP em novembro é para manter

Jerónimo de Sousa adiantou, esta segunda-feira, que o congresso nacional do PCP, agendado para os dias 27,28 e 29 de novembro, se irá realizar, apesar do agravamento da situação epidemiológica da covid-19 no país.

"Nós acreditamos, perfeitamente, que podemos realizar o nosso congresso com todas as condições de segurança", disse o secretário-geral do PCP, depois de ser questionado pelos jornalistas no final de uma audiência com o Presidente da República, em Belém, sobre a declaração do estado de emergência.

"Longe vá o agoiro”, disse ainda sobre a possibilidade de a pandemia alterar os planos do partido.

Depois do encontro com Marcelo, Jerónimo de Sousa disse ainda que um novo Estado de Emergência "não resolve" os problemas da pandemia e, por isso, o partido vai votar contra a proposta do Governo.