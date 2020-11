Tiroteio em sinagoga em Viena. Polícia diz que há "vários feridos"

Várias pessoas ficaram feridas, esta segunda-feira, na sequência de um tiroteio numa sinagoga no centro de Viena, Áustria. A polícia tem em curso uma grande operação policial e pediu às pessoas que fiquem longe da zona onde ocorreu o incidente e se mantenham em casa.

De acordo com a agência noticiosa austríaca APA, que cita o Ministério do Interior, um atacante foi abatido e outro pode estar em fuga.

BREAKING: Active shooter at or near synagogue in Vienna, Austria; reports of casualties pic.twitter.com/GmNLJWl6i2

Shots fired in the Inner City district - there are persons injured - KEEP AWAY from all public places or public Transport - don't share any Videos or Fotos!