Ataque em Viena. Há pelo menos um morto e vários feridos

Pelo menos uma pessoa morreu e várias pessoas ficaram feridas, esta segunda-feira, na sequência de um ataque com suspeitos armados perto de uma sinagoga no centro de Viena, Áustria. A polícia tem em curso uma grande operação policial e pediu às pessoas que fiquem longe da zona onde ocorreu o incidente e se mantenham em casa.

Através das redes sociais, as autoridades já confirmaram que há um morto e vários feridos com gravidade, incluíndo um agente da polícia. Foram registados seis locais de tiroteio diferentes na cidade e vários suspeitos armados com espingardas. Um dos homens foi abatido pelas autoridades.

“De momento posso confirmar que acreditamos que isto é aparentemente um ataque terrorista”, disse o ministro do Interior austríaco, Karl Nehammer à ORF.

Atualizada pelas 21h58.

BREAKING: Active shooter at or near synagogue in Vienna, Austria; reports of casualties pic.twitter.com/GmNLJWl6i2

CONFIRMED at the moment:

*08:00 pm: several shots fired, beginning at Seitenstettengasse

*several suspects armed with rifles

*six different shooting locations

* one deceaced person, several injured (1 officer included)

*1 suspect shot and killed by police officers #0211w