Prisa já vendeu 43,27% da Media Capital

A Media Capital já tem oficialmente novos acionistas. O anúncio foi feito pela empresa espanhola numa nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) onde diz que concretizou esta segunda-feira a venda de 43,27% da dona da TVI. Ficam a faltar os 21,2% restantes.

Ainda esta segunda-feira a Triun, de Paulo Gaspar – filho do presidente da Lusiaves – concretizou a entrada como acionista da dona da TVI. No total, o empresário comprou 23% da empresa, um valor que 3% acima do que estava previsto anteriormente.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Media Capital diz que o grupo adquiriu “um total de 19.437.996 de ações, representativas de 23%” da dona da TVI.

Mas não só. Também a Biz Partners, um consórcio de vários investidores e onde se inclui Tony Carreira concretizou a compra de 11,97% da Media Capital. “A transação foi levada a cabo através de transferências de blocos de ações independentes por um preço total de 24.732.919,96 euros”, informa a Prisa.

Recorde-se que, em setembro, a Prisa anunciou a venda da sua participação na Media Capital a vários investidores, num negócio de 36,8 milhões.