O Norges Bank reduziu a posição nos CTT de 5,11% para 4,68%, de acordo com um comunicado publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O Norges Bank é o quarto maior acionista dos CTT, numa estrutura acionista liderada pela Manuel Champalimaud, com 13,12%, de acordo com informação disponibilizada no 'site' dos CTT e atualizada hoje.