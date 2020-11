Benfica perde com o Boavista e Sporting é o novo líder isolado da Liga

O Benfica perdeu (3-0) na noite desta segunda-feira com o Boavista, no Bessa, no jogo que fechou a jornada seis da Liga portuguesa.

Angel Gomes abriu o marcador aos 18 minutos e Elis ampliou a vantagem ainda na primeira metade (38').

Aos 76', Hamache selou o 3-0 final. Os axadrezados arrancaram assim a primeira vitória na Liga.

Por sua vez, a equipa de Jorge Jesus somou a primeira derrota, depois de cinco jogos consecutivos a vencer.

Com este resultado, o Sporting é o novo líder da prova. Os leões estão isolados no topo da tabela com 16 pontos, seguidos pelo Benfica (15). A fechar o pódio surge agora o Sp. Braga, com 12 pontos. Os minhotos ultrapassaram o FC Porto, alcançando o último lugar do pódio após terem vencido (1-0) esta tarde perante o Famalicão.

O dragão, que havia perdido (2-3) com o Paços de Ferreira na sexta-feira, é agora quarto classificado, com 10 pontos. Também com 10 pontos surge o Santa Clara e o Vitória de Guimarães, no quinto e sexto lugares, respetivamente.