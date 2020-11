Suspeito de ter matado a mãe à facada no Seixal foi detido

Um homem de 30 anos que terá matado a mãe à facada, no Seixal, foi detido na madrugada desta terça-feira.

O suspeito, que morava com os pais em Paio Pires, pôs-se em fuga depois de a mulher ter sido encontrada morta em em casa pelo marido com vários golpes no pescoço e nas costas, na segunda-feira.

O marido, que estava a tentar contactar a mulher há horas, alertou as autoridades para o sucedido por volta das 20h15. Assim que chegou a casa viu a mulher morta e uma poça de sangue, com a arma do crime, uma faca de cozinha, ao lado do corpo.

Estiveram no local os bombeiros e a GNR, assim como a Viatura Médica de Emergência Rápida e uma equipa de psicólogos do INEM para dar apoio ao marido da vítima, que ficou em estado de choque.