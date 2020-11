Ryan Giggs detido por suspeita de violência doméstica

As autoridades foram chamadas a casa do ex-jogador de futebol na noite de domingo.

O ex-jogador Ryan Giggs, atual selecionador do País de Gales, foi detido sob suspeita de ter agredido a namorada, avança o jornal britânico The Sun.

A polícia terá sido chamada à mansão do técnico e ex-futebolista em Worsley, nos subúrbios de Manchester, pouco depois das 22h de domingo.

As autoridades foram chamadas às 22h05 de domingo após relatos de distúrbios. “Uma mulher na casa dos 30 anos sofreu ferimentos leves e não precisou de tratamento. Um homem de 46 anos foi detido por suspeita de agressão", confirmou um porta-voz da polícia, sem avançar com o nome do detido.

A polícia revelou ainda que o suspeito em causa foi libertado sob fiança, enquanto aguarda agora pela conclusão da investigação.

O Sun adiantou ainda que Ryan Giggs saiu da esquadra de Pendleton horas depois do interrogatório, tendo entrado num carro preto da marca Mercedes.