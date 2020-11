MSC Cruzeiros suspende partidas dos Estados Unidos até final do ano

A decisão vai afetar a programação de três navios baseados na Flórida, com partida prevista do porto de Miami. “Os hóspedes afetados pelos cruzeiros cancelados receberão um crédito de Cruzeiro Futuro que poderá ser utilizado em qualquer partida para qualquer navio, até ao dia 31 de Dezembro de 2021", refere a empresa.

A MSC Cruzeiros anunciou esta terça-feira que vai prolongar a suspensão temporária dos cruzeiros com partidas dos Estados Unidos até ao final do ano. Em comunicado, a empresa de cruzeiros anunciou que “a decisão vai afetar a programação de três navios baseados na Flórida (o MSC Seaside, em Port Canaveral, o MSC Meraviglia e o MSC Armonia)”, que tinham partida prevista do porto de Miami.

“Os hóspedes afetados pelos cruzeiros cancelados receberão um crédito de Cruzeiro Futuro que poderá ser utilizado em qualquer partida para qualquer navio, até ao dia 31 de Dezembro de 2021. Para além disso, irão também receber um crédito a bordo reembolsável entre 100 euros a 400 euros por camarote, de acordo com a duração do seu cruzeiro”, refere a empresa.

Apesar destas condições, a MSC Cruzeiros não se responsabiliza por outras despesas implicadas na viagem – como voos (a menos que tenham sido reservados com a MSC Cruzeiros), hotéis ou transportes, entre outros. “Sugerimos que os hóspedes entrem em contacto com o seu agente de viagens”, refere a nota.