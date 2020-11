Lady Gaga fala de noivado com Taylor Kinney: "simplesmente não resultou"

Lady Gaga, 34 anos, esteve presente no comício de Joe Biden na Pensilvânia, esta segunda-feira, onde aproveitou para falar do noivado com Taylor Kinney. “Estive noiva de um homem da Pensilvânia”, disse, referindo-se ao ator. “Eu sei, eu sei, não resultou. Amei-o mas simplesmente não resultou”, contou.

Mas, para demonstrar apoio ao candidato democrata, a cantora acabou por desviar o assunto e dizer que ainda adora um homem daquele estado. “Adoro o Joe, ele é o meu novo homem da Pensilvânia”, brincou.

Lady Gaga e Taylor Kinney, 39 anos, estiveram numa relação durante cinco anos e terminaram em 2016.