António Costa transmite "solidariedade" ao chanceler austríaco a propósito de ataques em Viena

O primeiro-ministro português deixou uma mensagem no Twitter, onde diz partilhar a "angústia do povo austríaco diante do grave atentado terrorista ocorrido em Viena"

António Costa transmitiu esta terça-feira através da rede social Twitter uma mensagem de solidariedade para com a Áustria que, recorde-se, foi palco de vários atentados que mataram pelo menos 5 pessoas e feriram outras 17.

“Partilhamos a angústia do povo austríaco diante do grave atentado terrorista ocorrido em Viena. Ao Chanceler Sebastian Kurz transmito a nossa solidariedade. A Europa mantém-se unida diante da ameaça do terrorismo e da violência motivada pelo ódio”, escreveu o primeiro-ministro português.

Partilhamos a angústia do povo austríaco diante do grave atentado terrorista ocorrido em Viena. Ao Chanceler @sebastiankurz transmito a nossa solidariedade. A Europa mantém-se unida diante da ameaça do terrorismo e da violência motivada pelo ódio. — António Costa (@antoniocostapm) November 3, 2020

Também o Presidente da República já reagiu ao ataque através de uma nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet. “Foi com choque e tristeza que tomei conhecimento do ataque que ontem [segunda-feira] teve lugar no centro de Viena e que provocou a morte de quatro pessoas e diversos feridos, entre estes últimos um jovem português”, diz a mensagem enviada por Marcelo Rebelo de Sousa ao Presidente da Áustria.