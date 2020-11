Internacional

4 de novembro 2020

EM DIRETO | Biden diz que tudo está encaminhado para uma vitória. Trump diz que estão a tentar roubar a eleição

Joe Biden foi o primeiro a falar esta noite, em direto do Delaware afirmou-se otimista: "Estou aqui para vos dizer que estamos no caminho certo para ganhar as eleições". Minutos depois, Donald Trump, que esteve muitas horas sem publicar qualquer tweet, recorreu aquela rede social para anunciar que ia fazer uma declaração ainda esta noite, esta manhã em Portugal, e referia já uma grande vitória. Minutos depois, fazia nova publicação na qual falava em tentativa de roubo nas eleições.