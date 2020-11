Internacional

4 de novembro 2020

EM DIRETO | Primeiras projeções dão vitória a Trump no Indiana e no Kentucky e a Biden no Vermont

As urnas já fecharam no Indiana, Kentucky, Carolina do Sul, Vermont e Virgínia. As sondagens à boca de urna da CNN dão a vitória ao Presidente Trump no Indiana (11 lugares no colégio eleitoral). O Kentucky (8 lugares no colégio eleitoral) também vai para o republicanos, segundo a Associated Press, cujas previsões apontam para vitória de Joe Biden no Vermont (3 lugares no colégio eleitoral).