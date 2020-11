Ana Gomes está a cumprir isolamento profilático

A política esteve em contacto com uma pessoa infetada com o novo vírus.

A candidata à Presidência da República Ana Gomes anunciou, através de um vídeo no Twitter, que está em isolamento profilático depois de ter estado em contacto com uma pessoa infetada com o novo coronavírus.

Apesar de já ter feito o teste de despiste e este ter dado negativo, a ex-eurodeputada irá cumprir os 14 dias de isolamento "com sentido de dever, sentido de responsabilidade", que diz ser "essencial para evitarmos medidas mais drásticas".

A política abordou ainda o contacto que teve com a linha do SNS24 e diz que o serviço "funcionou impecavelmente".

Ana Gomes esclareceu ainda que irá continuar a participar em eventos online a partir de casa durante o vídeo.