Portugal continua acima das 40 mortes diárias

Foram registados mais 2.596 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas, elevando para 149.443 o total de contágios, confirmados desde o início da pandemia. Os números traduzem uma descida nas infeções que têm ficado geralmente acima dos três mil, ou até dos quatro mil casos.

O boletim da DGS divulgado, esta terça-feira, dá também conta de mais 45 óbitos associados ao coronavírus, menos um do que ontem quando se registou um recorde. Assim, morreram, desde o início da pandemia, 2.635 infetados.

Dos 45 óbitos, 21 ocorreram na região Norte, 18 em Lisboa e Vale do Tejo, cinco no Centro e um no Alentejo.

Em relação aos novos casos de infeção, a região Norte continua a ser a região com maior número de casos - nas últimas 24 horas foram registados 1.547 casos - seguida de Lisboa e Vale do Tejo, onde foram registados 626 novos casos, da região Centro, que conta com mais 292 casos, do Alentejo com 57 e do Algarve com 47. A Madeira confirmou mais 19 diagnósticos de covid-19 e os Açores mais oito.

O número de internados continua a aumentar e a atingir novos recordes. Nas últimas 24 horas deram entrada nos hospitais nacionais mais 94 infetados, aumentando o número de camas ocupado devida à covid-19 para 2.349, das quais 320 estão em Unidades de Cuidados Intensivos, mais 26 do que ontem.

Por outro lado, o número de novos recuperados também bateu hoje um recorde, nas últimas 24 horas mais 3.295 pessoas deixaram de ter a doença. Atualmente, o total de recuperações é de 86.589.