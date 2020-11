Cadeia de Custóias com oito colaboradores infetados

O Estabelecimento Prisional do Porto, conhecido como cadeia de Custóias, tem cinco guardas prisionais, dois enfermeiros e uma médica, infetados com o novo coronavírus.

De acordo com fonte oficial da Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), citada pela agência Lusa, há ainda 11 reclusos oriundos de outras cadeias infetados que estão no Estabelecimento Prisional do Porto, uma vez que a cadeia tem uma ala exclusiva para os reclusos de todo o país que testaram positivo à covid-19.

"Releve-se que neste espaço destinado ao internamento de casos covid-19, o acesso é restrito a profissionais que se encontram equipados com todos os requisitos exigidos pela Direção Geral de Saúde", destaca a Direção.

Segundo a DGRSP, "não há qualquer surto de covid-19 ativo em nenhum estabelecimento prisional e que os reclusos positivos, genericamente provindos da sociedade (vindos da liberdade e/ou de saídas jurisdicionais) são afetos a distintos estabelecimentos prisionais".