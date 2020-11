Reino Unido sobe nível de alerta para o terrorismo de "substancial" para "grave"

O Reino unido elevou o alerta para o terrorismo no país de "substancial" para "grave", o segundo mais alto numa escala de cinco. Este alerta, definido pelo Centro de Análise Conjunto para o Terrorismo, sugere que é "altamente provável" que um ataque terrorista ocorra no país.

Esta decisão da instituição deve-se ao estudo da comunidade internacional e do que está a acontecer noutros países. Recorde-se que vários países da Europa têm sido alvo de ataques terroristas, como França e Áustria.

A ministra do Interior, Priti Patel, esclareceu através da sua conta oficial de Twitter que esta subida na escala de alerta não se deve a "nenhuma ameaça específica" mas deve ser encarada como uma "medida de precaução" para toda a população que deve estar atenta e deve "relatar qualquer atividade suspeita à polícia".

The Joint Terrorism Analysis Centre has changed the UK terror threat level from substantial to severe.



This is a precautionary measure and is not based on any specific threat.



The public should continue to remain vigilant and report any suspicious activity to the police. pic.twitter.com/XJa0gXetee