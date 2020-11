Jovem revela como descobriu que o namorado a estava a trair através de uma selfie e história torna-se viral

Uma jovem utilizou as redes sociais para revelar a forma insólita como descobriu que o namorado a estava a trair. Sydney Kinsh decidiu partilhar no TikTok um vídeo a explicar como apanhou o namorado a trai-la e, em menos de dois dias, as imagens já tinham mais de 1,3 milhões de ‘likes' e milhares de comentários.

À primeira vista tudo parece normal numa imagem do rapaz, que usa óculos de sol. No entanto, a jovem decidiu analisar a imagem com detalhe e acabou por descobrir as pernas de outra mulher nos óculos do namorado.

“Verifiquem o reflexo nos óculos escuros dos vossos namorados, meninas”, escreveu na legenda da publicação, que rapidamente se tornou viral.

Sydney acabou por revelar que o rapaz, com quem namorava há quatro anos, a estava a trair há mais de um mês.

Nos comentários, vários utilizadores elogiaram as capacidades de investigação da rapariga e várias foram as histórias semelhantes partilhadas. “Tal como apanhei o meu ex. Reflexo numa janela", escreveu uma utilizadora “Isto também aconteceu comigo”, comentou outra.