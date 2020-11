Homem invade Estádio da Luz com automóvel e acaba detido

Um jovem condutor foi protagonista de um momento insólito no Estádio da Luz esta terça-feira, avançou o Diário de Notícias. O homem não identificado aproveitou o facto de os portões do estádio das águias estarem abertos para entrar com o carro no portão de acesso ao relvado.

Quando se aperceberam da situação, os seguranças do recinto tentaram interpelar o condutor que não chegou a pisar o relvado com o automóvel, e este acabou por dar meia volta e tentar abandonar o espaço. Os seguranças acabaram por impedi-lo de sair do local e chamaram a PSP para tomar conta da ocorrência.

No momento em que os agentes da PSP chegaram à Luz, o homem acabou recusar abandonar o veículo e falar com as autoridades. Um dos agentes acabou por partir o vidro do automóvel para deter o infrator, que foi entretanto levado para a esquadra para prestar declarações.

O agente da PSP acabou por sofrer alguns ferimentos ligeiros numa mão e acabou por ser transportado para o Hospital de Santa Maria, onde recebeu assistência.