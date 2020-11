Luso-luxemburguês ferido em ataque terrorista em Viena está fora de perigo

O luso-luxemburguês ferido no ataque terrorista em Viena, na Áustria, que fez cinco mortes, está hospitalizado mas encontra-se fora de perigo, segundo confirmou o Ministério dos Negócios Estrangeiros ao i.

"A Embaixada de Portugal em Viena e o Gabinete de Emergência Consular do Ministério dos Negócios Estrangeiros estão a acompanhar a situação e, em coordenação com as autoridades luxemburguesas, estão em contacto com as autoridades austríacas e com a família deste cidadão", pode ler-se na explicação dada.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, recorde-se, mostrou a sua solidariedade e enviou uma mensagem ao seu homólogo austríaco, Alexander Van der Bellen.

Além das cinco mortes, 15 pessoas ficaram feridas na sequência do atentado.