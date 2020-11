Vacina da gripe. Farmácias vacinaram menos até outubro

Até ao final do mês de outubro foram vacinadas nas farmácias menos 64 mil pessoas em comparação com 2019.

No arranque do Plano Nacional de Vacinação em Portugal, 234 mil portugueses vacinaram-se contra a gripe nas farmácias até ao final do mês de outubro - menos 64 mil do que em 2019.

Esta é a conclusão de uma análise realizada pela empresa portuguesa especializada em estudos farmacêuticos Health Market Research (HMR), que sublinhou não haver vacinas suficientes nas farmácias para satisfazer todos os pedidos.