FC Porto vence Marselha e isola-se no segundo lugar do grupo C da Champions

O FC Porto recebeu e venceu o Marselha, em jogo da terceira jornada do grupo C da Liga dos Campeões.

No estádio do Dragão, Marega inaugurou o marcador cedo, logo aos quatro minutos. Ainda na primeira metade, Sérgio Oliveira, de grande penalidade, aumentou a vantagem portista (28').

Luis Díaz (aos 69') fechou a goleada ao assinar o 3-0 final.

A equipa de Sérgio Conceição somou o segundo triunfo em três jogos, depois de ter vencido há uma semana o Oympiacos de Pedro Martins. Antes, o FC Porto tinha perdido na estreia na prova milionária, ante o Manchester City, em Inglaterra.

O FC Porto segue neste momento isolado no segundo lugar do agrupamento, com seis pontos, atrás do líder City (9), que esta noite bateu (3-0) o conjunto grego de Pedro Martins.

O Olympiacos é assim terceiro classificado, enquanto o Marselha segue em último sem pontuar. O clube francês orientado por André Villas-Boas ainda não conseguiu marcar nesta edição da principal prova da UEFA (já sofreu 7 golos).

Recorde-se que o jogo entre o FC Porto e o Marselha marcou ainda o regresso de Villas-Boas ao Dragão, nove anos depois de o treinador português ter saído para o Chelsea (2011).