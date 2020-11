O problema latino de Biden pode custar-lhe a Florida

Durante os últimos anos, com a retórica dura de Donald Trump contra a imigração, sobretudo vinda da América Latina, os democratas contavam ter o voto latino garantido. Contudo, as sondagens à boca de urna mostram um apoio muito inferior desta comunidade a Joe Biden que o recebido por Hillary Clinton em 2016, sobretudo na Florida. Neste estado, o mais crucial dos swing states, pouco mais de metade dos latinos apoiam Biden, segundo a CNN, comparados com 62% que votaram em Clinton.

As sucessivas tentativas do candidato democrata para conquistar a comunidade latina parecem não ter surtido efeito. Talvez a mais divulgadas dessas tentativas - por ter sido amplamente ridicularizada nas redes sociais - tenha sido quando Biden, durante um comício para a comunidade porto-riquenha, na Florida, puxou do telemóvel para pôr a dar a música “Despacito”.

Joe Biden had this painful #hispandering moment where he played "Despacito," whose chorus says, "slowly, I want to breathe in your neck slowly... I want to undress you in kisses slowly/Firmly in the walls of your labyrinth... Up, up, up I want to see your hair dance... "(1/?) pic.twitter.com/NmEDAPho65