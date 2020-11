Efemérides de 4 Novembro de 2020

1493 Colombo (1451-1506), navegador italiano que se fixara em Portugal e atingiu a América pensando estar a chegar à índia pelo Ocidente já ao serviço de Espanha, conheceu há 527 anos o abacaxi (espécie de ananás menos saboroso mas mais doce), que começara por ser cultivado na Argentina e Paraguai, espalhado pela América toda pelos brasileiros, e depois pelo mundo pelos espanhóis.

1576 No âmbito da Guerra dos 80 anos (1568-1648), no final da qual a Holanda conseguiu a independência relativamente a Madrid, as tropas espanholas pilharam há 444 anos a cidade de Antuérpia.

1877 O comboio chegou ao Porto há 139 anos, com a inauguração da ponte ferroviária sobre o Douro D. Maria Pia, uma das obras mais significativas de Eiffel (1832-1923), vindo a ser substituída em 1991 pela Ponte de São João.

1946 A UNESCO, organismo da ONU (criada em Novembro de 1945, como sucessora da falhada Liga das Nações) para a ciência e cultura, foi fundada em Paris, há 74 anos.

1979 A Embaixada norte-americana em Teerão foi cercada por estudantes muçulmanos há 41 anos, que tomaram como reféns 62 funcionários, perante a passividade do novo regime de Khomeini, que mostrava assim o seu carácter.

1995 O primeiro-ministro israelita Yitzhak Rabin foi assassinado a tiro há 25 anos, em Telavive, por um extremista judeu, num momento em que se empenhava seriamente na paz com o mundo árabe e palestiniano (assunto ainda por resolver).

2006 Katharine Jefferts Schori (n.1954), bispa da diocese de Nevada, foi há 14 anos entronizada como a primeira mulher primaz da Igreja Episcopal norte-americana, na Catedral Nacional de Washington.

2007 O rosto de Tutankamon foi revelado ao Mundo pela primeira vez na História, quando a sua múmia foi retirada do túmulo em Luxor, anunciou há 13 anos o Conselho Supremo das Antiguidades egípcio.

2016 Portugal foi eleito há 4 anos para a Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas, com a jurista Patrícia Galvão Teles.

2019 O britânico International Airlines Group (IAG), a que já pertencia a Ibéria, anunciou há 1 ano a compra de outra espanhola, a Air Europa, do grupo Globalia, por 1.000 milhões de euros.