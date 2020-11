IC1 cortado ao trânsito

A estrada está cortada desde as 8h30 desta quarta-feira.

Um acidente entre um veículo ligeiro e outro de mercadorias provocou, na manhã desta quarta-feira, três feridos ligeiros e obrigou ao corte do trânsito do Itenário Complementar (IC) 1 na zona de Alcácer do Sal.

Às 10h00, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal (CDOS) adiantou à agência Lusa que o trânsito permanecia "totalmente cortado nos dois sentidos" junto ao acesso para a Autoestrada (A) 2.

No local estão os operacionais dos Bombeiros de Alcácer do Sal e da Guarda Nacional Republicana.