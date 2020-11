Sarah McBride é a primeira senadora transgénero dos Estados Unidos

Sarah McBride tornou-se a primeira senadora transgénero da história dos Estados Unidos. A democrata de 30 anos foi eleita pelo estado de Delaware esta quarta-feira.

Esta não é a primeira estreia de McBride no mundo da política norte-americana. Em 2016, durante a administração de Barack Obama, McBride foi a primeira mulher transgénero a discursar numa Convenção do Partido Democrata.

Forte apoiante da comunidade LBGTI, a política disse, através da sua conta oficial de Twitter, esperar que a sua eleição "mostre a uma criança LGBTI que a nossa democracia é suficientemente grande para ela também".

I hope tonight shows an LGBTQ kid that our democracy is big enough for them, too.