Relação de Timothée Chalamet e filha de Johny Depp termina

O namoro entre o ator Timothée Chalamet, 24 anos, e Lily-Rose Depp, filha de Johnny Depp e embaixadora da marca Chanel, chegou ao fim, segundo avança o site E!.

Os dois começaram a namorar no final de 2018 e em junho deste ano quando estavam a passar férias em Caso San Lucas, no México, foram fotografados pelos paparazzi aos beijos, foto que deixaram o ator desconfortável.

"Fui para a cama naquela noite pensando que aquele foi um dos melhores dias da minha vida”, revelou ao New York Post. “Fiquei naquele barco o dia todo com alguém que realmente amava e, enquanto fechava os olhos, pensei tipo, indiscutivelmente: 'Isso foi ótimo'. E acordar com todas aquelas fotos, senti-me envergonhado... parecia um aristocrata. Todo pálido. E as pessoas a dizerem que era uma estratégia de marketing. Uma estratégia de marketing?! Acham que eu gostaria de ficar assim na frente de todos?", desabafou.