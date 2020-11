Homem sai de julgamento por furto a um estabelecimento comercial e rouba carro à porta do tribunal

Um homem de 42 anos terá roubado um carro depois de sair de um julgamento, onde estava indiciado por um crime de roubo num estabelecimento comercial. O caso aconteceu esta segunda-feira à porta do tribunal das Caldas da Rainha.

Quando ainda estava nas imediações do tribunal, depois de ser condenado a oito meses de pena suspensa pelo furto no estabelecimento comercial, o homem decidiu roubar um carro ali perto e, 30 minutos depois, foi intercetado na A8 perto ao pé das portagens do Ramalhal.

O criminoso foi outra vez detido e sujeito a cumprir a medida de coação de apresentações diárias à polícia por ter roubado o carro.