Governo vai reforçar equipas de bombeiros voluntários por todo o país

A Secretária de Estado da Administração Interna anunciou, esta terça-feira, que vão ser criadas equipas especializadas em todos os corpos de bombeiros voluntários do país com o intuito de reforçar os meios para operações de apoio na área da saúde pública num altura em que a situação epidemiológica do país está a agravar-se devido à covid-19.

"As equipas especializadas intervêm no apoio, socorro e transporte de doentes, através da afetação permanente de uma ambulância de socorro e respetiva tripulação", pode ler-se numa nota do Ministério da Administração Interna (MAI) enviada às redações.

Assim o Governo irá realizar um pagamento diário de 85 euros às 412 Associações Humanitárias de Bombeiros (AHB) por cada veículo a suportar pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o que corresponde a um valor mensal superior a um milhão de euros.

"O Ministério da Administração Interna reforça assim, através da criação destas equipas especializadas, a resposta operacional dos corpos de bombeiros perante o agravamento da situação epidemiológica e fortalece a capacidade financeira das AHB", conclui o Governo na nota.