Pepe renova com o FC Porto até 2023

O FC Porto oficiliazou, esta quarta-feira, a renovação de contrato do jogador Pepe até junho de 2023. O atual capitão dos dragões vai assim jogar no FC Porto até, pelo menos, aos 40 anos.

Recorde-se que esta é a segunda experiência do internacional português no Dragão. A primeira vez que o jogador se vestiu de azul e branco foi em 2004. Em 2007 trocou o FC Porto pelo Real Madrid. Doze anos depois, após rescindir com o Besiktas, voltou à Invicta.

Pinto da Costa já tinha anunciado a semana passada que a renovação de um dos jogadores do plantel estava a ser preparada mas não tinha anunciado o nome. “O FC Porto está interessado em renovar com todos os bons jogadores mas naturalmente dentro de limites razoáveis e das possibilidades do futebol português. Já existem negociações, havia um jogador que deveria estar agora a assinar a renovação e passou para de hoje a oito dias, por causa desta cerimónia. Mas é evidente que sabemos até onde podemos ir e iremos até ao máximo que pudermos ir esperando poder resolver esses problemas”, anunciou o presidente do clube na na semana passada, à margem da apresentação dos resultados de 2019/20 do clube.

"Eleito para o melhor onze da temporada 2019/20 da Liga NOS, o camisola 3 foi figura de destaque na campanha vitoriosa dos Dragões que culminou com a conquista da dobradinha em agosto passado. Na época transata, Pepe somou mais de três mil minutos de competição às ordens de Sérgio Conceição. Já em 2020/21, o atleta de 37 anos havia sido titular e totalista em todos os encontros até à sexta jornada, tendo inclusive apontado um golo na receção ao Marítimo, o primeiro clube que representou em Portugal após ser recrutado no Corinthians Alagoano, do Brasil", escreve o clube numa nota publicada no site oficial.