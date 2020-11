CTT. Lucro cai 81% para 4,3 milhões até setembro

O lucro dos CTT caiu 81% para 4,3 milhões de euros até setembro. A empresa explica que esta queda se deve ao “impactado pela evolução negativa do EBIT”, lucros antes de juros e impostos, no valor de 17 milhões de euros, bem como “do imposto sobre o rendimento do período”, que aumentou em mais de um milhão de euros.

Os rendimentos operacionais registaram um aumento de 0,3% no terceiro trimestre, para 185,1 milhões de euros, o que representa um regresso ao crescimento nos rendimentos, sobretudo devido à forte evolução do segmento expresso e encomendas e do Banco CTT, que cresceram a duplo dígito no terceiro trimestre (24,5% e 10,4%, respetivamente)”, revela em comunicado.

As receitas atingiram os 530 milhões de euros, registando uma queda de 1% face ao mesmo período do ano anterior, devido ao impacto covid-19. A empresa liderada por João Bento diz ainda que a comparação face ao ano anterior” é ainda mais desafiante devido a um efeito extraordinário que as eleições legislativas tiveram nas receitas do terceiro trimestre de 2019”. Excluindo este efeito, os rendimentos operacionais do trimestre teriam crescido 3,3%.

Os proveitos da área de correio atingiram 308,8 milhões de euros até setembro, uma redução de 11,8% relativamente a igual período de 2019, devido à queda dos rendimentos do correio transacional e do correio publicitário, mas atenuada pelo crescimento dos rendimentos das soluções empresariais.

Já no expresso e encomendas os rendimentos operacionais atingiram 131,5 milhões de euros até setembro, um crescimento de 19,5%, o que no entender, da empresa. trata-se de um “crescimento recorde”. Tendo em conta só o terceiro trimestre, as receitas deste segmento atingiram 46,4 milhões de euros, um crescimento de 24,5% que “evidencia a continuidade do forte crescimento já verificado no segundo trimestre de 2020”.

Em relação aos rendimentos do Banco CTT, estes atingiram 59,7 milhões, um crescimento de 39,3% face a igual período do ano passado. “Destes 16,9 milhões de euros de aumento, 12,3 milhões são provenientes da 321 Crédito, adquirida em maio de 2019. Excluindo esse efeito inorgânico, os rendimentos ascenderiam a 35 milhões (+14,9% do que no homólogo)”.