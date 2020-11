Famosa youtuber brasileira reconstrói hímen para poder vender a virgindade em sorteio e gera polémica

Uma youtuber brasileira gerou polémica na Internet depois de ser revelado que esta fez uma reconstrução do hímen para sortear online a sua “nova virgindade”.

Foi um amigo de Ana Otani, também influencer e com mais de um milhão de seguidores, que contou o sucedido no vídeo partilhado nas redes sociais. "Japa, minha amiga, fez uma cirurgia que ela reconstruiu o hímen, ou seja, ela voltou a ser virgem, ela é a única virgem experiente do mundo, e em breve a gente vai estar rifando essa virgindade. Vai ser a primeira rifa de uam virgindade e vocês vão poder concorrer com um valor muito, mas muito baixo, porque quero que todos tranham a oportunidade de ter uma japonesa virgem na vida de vocês", disse Diego Aguiar.

Depois de o vídeo ser publicado, vários foram os internautas que criticaram os jovens e os acusaram de incentivar a exploração sexual. Ana Otandi não gostou do que leu e respondeu à letra.

“A menina da virgindade sou eu! E eu quero fazer essa rifa, o corpo é meu! As regras são minhas! Vou fazer sexo com um homem desconhecido, porém, ele me conhece e me quer a ponto de comprar a rifa! Única diferença de sexo de balada, é que eu vou estar sóbria e vou ganhar dinheiro”, disse. "A prostituição existe há milhares de anos! Não inventei e não serei a última a fazer!", acrescentou.

A jovem tem um milhão de seguires no seu canal de Youtube, “Segredos de Ana”, onde fala sobre sexo. Além disso, Ana Otandi vende ainda conteúdo para adultos na Internet.

Até ao momento, a youtuber disse apenas que ainda não deu início ao sorteio e que não há ainda uma data prevista.

Esta não é a primeira vez que a jovem se vê envolvida em polémica. Recentemente, a youtuber foi detida por tentar incendiar a produtora dos seus vídeo eróticos, a Califórnia TV, em Natal. Depois do incidente, Ana ainda lucrou ao postar vídeos do sucedido na Internet.

Também Diego Aguiar, o amigo da youtuber, esteve recentemente envolvido numa polémica com Neymar , e é conhecido por partilhar vários fotografias em locais de luxo e rodeado de mulheres.