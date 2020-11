Gravidez. Estudo conclui que 39,4% das mulheres fuma durante gestação

Investigação foi feita pela Universidade Portucalense Infante D. Henrique, no Porto, envolvendo 259 mulheres grávidas.

39,4% das mulheres que fumam diariamente permanecem com esse hábito durante a gravidez em Portugal, segundo a conclusão de um estudo da Univerisidade Portucalense Infante D. Henrique, no Porto, que envolveu 259 mulheres grávidas com idades compreendidas entre os 18 e os 43 anos.

De acordo com o estudo, as gestantes fumadoras são maioritariamente “solteiras ou divorciadas”. “Têm baixa escolaridade, mais filhos, níveis mais elevados de ansiedade e maior probabilidade de estar mais expostas ao fumo ambiental na generalidade dos contextos que frequentam”, pode ler-se numa nota divulgada.

Apesar de o tabagismo na gravidez ser considerado um grave problema de saúde pública para a Organização Mundial de Saúde, 59,2% das mulheres de todo o mundo não abdica do tabaco durante a gestação. “A grande maioria das gestantes fumadoras assume que não lhes foi fornecida qualquer informação ou encaminhamento para intervenções destinadas à cessação tabágica”, é referido.